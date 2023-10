La « Wembanyama-mania » continue de prendre une ampleur de plus en plus dingue outre-Atlantique. Plus de 13.000 spectateurs se sont en effet massés au Frost Bank Center de San Antonio (Texas), samedi, pour assister à une opposition d’entraînement des Spurs de Victor Wembanyama, autour duquel l’engouement monte à l’approche du début de la saison NBA.

« Ça fait longtemps que je n’avais pas joué devant autant de monde. C’est sûr que ça a encore plus de valeur quand ça vient de la + fan base + de la franchise que je suis depuis que je suis petit », a lancé le Français de 19 ans à l’issue de cet entraînement ouvert au public et gratuit.

Premier match de pré-saison, lundi, face au Thunder

Samedi, au cours d’un mini-match sans grande intensité de quatre périodes de dix minutes entre joueurs de San Antonio, le phénomène Wembanyama (2,24 m selon la NBA), maillot noir, a marqué neuf points et pris cinq rebonds sous les hourras des 13.200 spectateurs présents, un chiffre inédit pour ce genre d’évènement.

Victor Wembanyama arrive à l’entraînement ouvert au public, la hype n’a pas diminué 😭😭



Wembanyama, numéro 1 de la Draft en juin, suscite des attentes immenses alors que la saison NBA débutera le 24 octobre, avec un premier match pour les Spurs le 25 contre Dallas. D’ici là, le Français aura l’occasion de tester sa nouvelle popularité lors du premier match de pré-saison lundi à Oklahoma City contre le Thunder.