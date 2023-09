A la LDLC Arena,

Moins de huit ans après l’OL, l’Asvel va à son tour entrer dans une nouvelle ère à Décines. Lors d’une visite de presse mardi de la LDLC Arena, située tout près du Parc OL, Tony Parker a officialisé le premier grand rendez-vous de cette nouvelle salle de 12.000 places (dans sa configuration basket) : le match d’Euroligue du 23 novembre contre le Bayern Munich. Suivront « au moins » dix autres chocs européens dans cette nouvelle enceinte cette saison, avec notamment la réception du tenant du titre, le Real Madrid, le 28 décembre, ou encore le FC Barcelone le 12 avril.

✍️ 11 dates à cocher sur votre agenda !



L’aventure @ldlc_arena démarre le 23 novembre.#LDLCASVEL pic.twitter.com/ESF4ptyGRB — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) September 12, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Mais comme toujours, le président villeurbannais, et récent « Hall of Famer » NBA, rêve déjà plus grand, en visant l’accueil du « Final Four d’Euroligue, masculin ou féminin ». « Mais aussi un match NBA, j’y travaille, sourit l’ancien meneur de jeu de l’équipe de France. Mon rêve, ça serait de faire un Asvel-Spurs ici. On est sur le dossier et j’espère que ça va arriver bientôt. J’ai l’accord de principe des Spurs, maintenant il faut travailler avec la NBA. »

Jusqu’à 16.000 spectateurs pour des spectacles

Un retour de Victor Wembanyama en France pour un tel match d’exhibition, avouez que ça aurait de la gueule. La perspective de doubler sa capacité d’accueil en Euroligue par rapport à l’Astroballe (5.560 places) devrait permettre à l’Asvel, « club résident », de vite changer de dimension. « L’Arena est un outil de développement très important pour nous, reconnaît Gaëtan Muller, le président délégué de l’Asvel. On dépassera les 20 millions d’euros de budget cette année » De quoi rebondir après une saison décevante, sans titre (demi-finale en Betclic Elite), et avec une dernière place en Euroligue (26 défaites en 34 journées).

Cette Arena moderne lancée par l’OL, avec un coût global s’élevant à 141 millions d’euros, sera également une salle de spectacle, avec une jauge pouvant atteindre les 16.000 spectateurs. Près d’une soixantaine d’événements sont d’ores et déjà programmés au total pour cette saison 2023-2024, à partir du spectacle de Florence Foresti le 28 novembre. Suivront Lomepal, Sting, Sakaponk… « Une telle salle multifonction, c’est la salle de demain, s’enthousiasme Tony Parker. Je suis trop content qu’il y ait des concerts ici. Il y a un contrat de très longue durée avec Live Nation. On va recevoir tous les plus grands artistes. J’ai hâte de voir Jay-Z et Beyoncé dans la LDLC Arena. » Ne vous emballez pas : tout comme pour un match NBA, de tels artistes ne sont pas encore programmés à Décines.