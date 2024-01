Du 2 au 4 février aura lieu le Grand Slam de Paris. Mais Romane Dicko a aussi souhaité parler d’un tout autre sujet ce mercredi, lors du point presse de présentation de cet important tournoi de judo. La championne du monde 2022 des plus de 78 kg a dénoncé des messages racistes, sexistes et grossophobes reçus après la publication d’une vidéo sur ses réseaux sociaux.

« Je compte porter plainte pour montrer que ce n’est pas normal, a-t-elle affirmé. C’est quand même quelque chose de grave et il faut le dénoncer. »

View this post on Instagram A post shared by Victoria Dauberville (@victoriadauberville)

La quadruple championne d’Europe, médaillée de bronze olympique en individuel à Tokyo, a publié récemment sur Instagram une vidéo d’elle aux côtés de la danseuse classique Victoria Dauberville. Dans la publication, les deux sportives, vêtues respectivement d’un kimono bleu et d’un tutu blanc, dansent un pas de deux sur un tatami, sur l’air de la célèbre « Valse des fleurs » du Casse-Noisette de Tchaïkovski.

« On sait que les gens sont malveillants et stupides »

La vidéo a donné lieu à de nombreux messages positifs mais également à un flot de commentaires insultants sur le poids et la couleur de peau de Dicko, que la judoka de 24 ans a partagés en story. « Les gens sont venus en masse commenter, dire des choses grossophobes, racistes et j’en passe… », a expliqué celle qui est également championne olympique par équipes. « On sait que les gens sont malveillants et stupides », a-t-elle poursuivi.

« Ça ne m’a pas trop impactée, j’ai les épaules pour supporter. Mais je pense à une gamine de 12-14 ans qui posterait une photo sur les réseaux et qui se prendrait les mêmes insultes. Est-ce qu’elle serait capable de le supporter ? Est-ce que ça pourrait l’impacter ? C’est plus ça qui m’a fait mal. »

« Je ne sais pas s’il y aura des conséquences ou pas, c’est la justice [qui décidera]. Mais je veux montrer l’exemple. Quand les personnes commentent ça, elles pensent qu’il ne va rien leur arriver. Mais si les gens commencent à dénoncer et à se tourner vers la justice, il y aura un peu moins de messages de ce genre. » « Ce n’est pas parce que c’est Internet qu’il faut accepter. Les gens sont un peu trop à l’aise sur Internet et ce n’est pas normal », a ajouté la judoka, qui a reçu le soutien de sa fédération.