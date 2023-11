Si la délégation française dans son ensemble veut réaliser des JO historiques à la maison dans un peu moins d’un an, elle sait qu’elle devra compter sur ses piliers. Par exemple, l’équipe de France de judo, l’une des plus grosses armadas au monde et habituelle pourvoyeuse de médailles (huit lors des derniers Jeux à Tokyo). A quelques mois de l’échéance, les judokas tricolores ont prouvé qu’ils étaient toujours en grande forme avec neuf podiums au compteur lors des championnats d’Europe, qui se sont refermés dimanche à Montpellier.

Lors de la dernière journée, Romane Dicko a tenu son rang en remportant le titre dans la catégorie des plus de 78 kg pour la quatrième fois de sa carrière (après 2018, 2020 et 2022). La Parisienne a expédié en finale l’Israélienne Raz Hershko, numéro 1 mondiale de la catégorie, en 34 petites secondes sur o-soto-gari. Du grand art, et le cinquième titre pour la France dans la compétition, après ceux de Shirine Boukli (-48 kg), Amandine Buchard (-52 kg), Marie-Eve Gahié (-70 kg) et Luka Mkheidze (-60 kg).

Frissonnez avec nous en revoyant la finale de Romane Dicko !! 🥹🔥#EuropeMontpellier2023 #FierdEtreJudoka https://t.co/uvs8vld32Z — France Judo (@francejudo) November 5, 2023



Le bilan général est donc excellent, sachant qu’en plus Teddy Riner avait fait l’impasse et que l’épreuve mixte par équipes, dans laquelle les Bleus sont champions olympiques en titre, n’était pas au programme. Très encourageant, même s’il faut relativiser évidemment avec une opposition par définition moins dense qu’au niveau mondial et quelques échecs notables qui ont terni cette belle semaine, comme ceux de Clarisse Agbegnenou, Madeleine Malonga et la revenante Audrey Tcheuméo.

Les mois à venir seront décisifs pour la sélection aux JO, avec une place disponible par catégorie de poids. La liste des heureux élus sera établie par le Comité de sélection de la Fédération Française, avant d’être présentée au CNOSF, qui aura le dernier mot.