Du bronze en 2012 à Londres à une autre médaille olympique dans un an à Paris ? Le judoka français Ugo Legrand (34 ans), troisième des Jeux olympiques en 2012, avant de mettre un terme à sa carrière dès 2015, vient en tout cas de faire une incroyable annonce jeudi. Après huit ans de retraite sportive, celui-ci va en effet reprendre la compétition, à un an des Jeux olympiques de Paris. « C’est avec une immense joie que je vous annonce une nouvelle excitante qui marque le début d’un nouveau chapitre dans ma vie : mon retour dans le monde du sport de haut niveau après une interruption de huit ans », explique l’athlète de 34 ans dans un communiqué.

Le double médaillé mondial des moins de 73 kg avait pris sa retraite en 2015, à seulement 26 ans, en justifiant à l’époque sa décision par ses difficultés à assumer les exigences du très haut niveau dans son quotidien. « Après cette longue pause, j’ai ressenti l’appel irrésistible de l’adrénaline, de la compétition et de la poursuite de l’excellence », précise Ugo Legrand.









« Moins de 400 jours pour être au plus haut niveau »

« Cette pause m’a permis de prendre du recul sur le sport de haut niveau. Désormais, je suis prêt à revenir pour relever un challenge de taille, avec une fraîcheur et une détermination renouvelée », ajoute-t-il. Le Français s’est fixé comme objectif de se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris l’été prochain : « Le challenge est grand et c’est tout ce qui m’excite dans cette aventure. Moins de 400 jours pour être au plus haut niveau et tenter de décrocher une seconde médaille olympique ».

Au cours de sa carrière, Ugo Legrand a glané six médailles en grands championnats, dont le bronze olympique en 2012 et le titre de champion d’Europe la même année. Il n’a jamais été sacré champion du monde mais a décroché l’argent mondial en 2013 et le bronze en 2011. Voilà un impressionnant défi qui donne envie d’être suivi de près dans les prochains mois.