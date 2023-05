Tradition oblige, la flamme olympique commencera son voyage bien avant la cérémonie d’ouverture des JO de Paris, le 26 juillet 2024. Allumée à Olympie, en Grèce, elle arrivera par la mer à Marseille le 8 mai 2024, avant de traverser le pays. Le comité d’organisation (Cojo) a levé le voile ce mardi sur une partie du dispositif prévu. Près de 10.000 relayeurs seront ainsi mis à contribution dans 54 départements métropolitains et 5 territoires d’outre-mer.

Le relais, dont le parcours exact sera révélé le 23 juin à La Sorbonne, pourra compter sur deux « capitaines » de choix : Laure et Florent Manaudou. Tous les deux médaillés d’or olympiques (2004 pour Laure, 2012 pour Florent) ils seront des sortes de « super ambassadeurs », appelés à mobiliser la population et intervenir sur de grandes actions organisées autour de ce relais. Dimitri Pavadé (para-athlétisme) et Mona Francis (para-triathlon) seront également à leurs côtés.

Trois grandes « familles » de porteurs

Nouveauté pour cette édition française, le relais collectif : un groupe de 24 personnes, dont un seul porteur, pourra participer, pour représenter, par exemple, une fédération sportive. Ils seront 3.000 en collectif et 7.000 en individuel, dont des personnes en situation de handicap, et à parité hommes-femmes, à partir de 15 ans. Chaque relayeur portera la flamme pendant environ 4 minutes sur une distance de 200 mètres.

Ces milliers de porteurs viendront de trois grandes familles, ainsi que l’a expliqué le Cojo : la famille « sport » (anonymes et grands champions), la famille « énergie des territoires » (des grands chefs, des artisans, des personnalités avec un savoir-faire particulier…) et la famille « personnes engagées » (dans l’éducation, l’environnement, l’insertion…). Ils seront désignés directement par l’organisation, nommés par un pair, sélectionnés par les partenaires commerciaux ou les collectivités territoriales participantes.

Paris 2024 n’a en revanche rien dit ce mardi de l’identité du dernier porteur de la flamme ni du lieu d’allumage final. « La Tour Eiffel n’est pas arrêtée comme lieu d’allumage de la vasque », a simplement précisé le patron des Jeux, Tony Estanguet.

Interrogé sur la sécurité autour du relais, le Cojo a expliqué qu’il y aurait « une bulle itinérante » autour de la flamme assurée par l’Etat (gendarmerie, police), à laquelle s’ajoutera sur chaque territoire des forces de sécurité locales supplémentaires.

Le relais de la flamme des Jeux paralympiques, qui arrivera le 28 août à Paris, pour l’ouverture des Jeux paralympiques, comportera pour sa part 1.000 relayeurs, et sera plus court.