Quelle autre date que le 14 juillet, jour de la fête nationale, pour l’arrivée de la flamme olympique à Paris ? Dix jours après la présentation du parcours au niveau national, la mairie de Paris a levé le voile ce lundi sur ce qui est prévu précisément dans la ville hôte de ces JO 2024. C’est donc le 14, à 12 jours de la cérémonie d’ouverture, que la flamme fera son entrée dans la capitale, via les Champs-Elysées. Elle naviguera ensuite en plein cœur de Paris, via ses lieux les plus connus – Assemblée Nationale, jardin du Luxembourg, Panthéon, Sorbonne, Notre-Dame, Bastille, République, Louvre – avant de terminer sa course à l’hôtel de Ville.

Le lendemain, place aux quartiers, dans les arrondissements de 11 à 20, « pour partager avec le monde entier ce qui fait notre capitale », a vanté la maire Anne Hidalgo. La flamme passera par la Porte de la Chapelle, le butte Montmartre, Belleville, la place de la Catalogne ou la Butte-aux-Cailles. « Paris est d’abord une ville où on vit. Nous voulons partager les Jeux avec les populations des quartiers, les faire avec eux et non pas à côté d’eux », a poursuivi l’édile.

Le parcours de la flamme olympique à Paris - 20 Minutes

Pendant deux jours, tous les arrondissements de Paris seront donc visités. « Ce seront deux jours pour dévoiler ce que nous sommes, mettre l’accent sur notre histoire, nos personnalités [Victor Hugo notamment], notre vie quotidienne », a encore dit Hidalgo. « On a la conviction depuis le premier jour que cette ville est faite pour accueillir les Jeux, ce sera le moment de le montrer », a ajouté le président du Comité d’organisation Tony Estanguet, présent à ses côtés.

« Réunir notre pays dans le contexte actuel est un challenge compliqué »

Les noms des porteurs de la flamme ne sont pas encore connus. A priori, une centaine se relaiera sur chacun des deux jours. Après le 15, la flamme repartira pour un temps de la région parisienne, avant d’y faire son retour le 26, jour de la cérémonie d’ouverture. Pas de détails à ce stade sur l’itinéraire avant que la torche n’aille embraser la fameuse vasque. Tout juste sait-on qu’elle entamera son dernier voyage le matin depuis le bassin de la Villette, et descendra via le canal Saint-Martin jusqu'à la place de la République.

Dans le contexte social actuel pour le moins explosif, les élus de la ville de Paris présents ce lundi matin au Musée Carnavalet ont porté un message d’union nationale dans la perspective des JO. « Réunir notre pays dans le contexte actuel est un challenge compliqué, mais les Jeux sont une opportunité extraordinaire pour notre pays, de dire qui nous sommes, avec nos défauts - on en a beaucoup –, nos qualités - on en a quand même quelques-unes - et notre histoire, a souligné Anne Hidalgo. Dans un monde qui ne va pas bien, dans un pays qui montrent des signes inquiétants, cette flamme est une belle opportunité pour porter une espérance. »

Quant à l’aspect sécuritaire, son adjoint aux Sports Pierre Rabadan a assuré qu’il était « la première priorité » de la Ville, tout en demandant que les discours ne tournent pas uniquement autour de cette problématique. « Un événement bien organisé est un événement bien sécurisé. On y pense tout le temps, a-t-il affirmé. Mais ça ne doit pas prendre sans arrêt le pas sur le reste, sur l’enthousiasme qui accompagne l’organisation de ces Jeux. » Un discours sûrement peu audible dans le chaos actuel, mais qui a encore quelques mois pour infuser.