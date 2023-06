Souvenez-vous, le 28 mai 2022 avait lieu la finale de la Ligue des Champions au Stade de France. Un match d’anthologie, Liverpool affronte le Réal Madrid. Mais plus que la victoire des Espagnols ce soir-là, on se souvient surtout du chaos aux abords du stade juste avant le début de la rencontre.

A un an des Jeux Olympiques de Paris 2024, la France est-elle prête à accueillir une telle compétition d’un point de vue sécuritaire ? C’est la question que l’on se pose dans l’épisode du jour.

Balayer le souvenir du 28 mai 2022

Trente-six minutes de retard. Un imbroglio avec des services de sécurité dépassés par la présence de billets falsifiés, et une gestion de crise désastreuse. Face au désordre, les services de l’ordre finissent par utiliser bombes lacrymogènes et matraques pour disperser la foule. Des milliers de supporteurs ne pourront finalement pas assister à la rencontre.

Après huit mois, l’enquête indépendante menée sur cette finale est sans appel : il met en cause la mauvaise appréciation par les autorités françaises des supporteurs anglais, un nombre insuffisant de policiers et un plan de circulation défaillant. Alors pour les prochains Jeux Olympiques à Paris en 2024, la France veut redorer son blason.

Recruter 50 000 agents, dans un temps restreint

Pour cela, tout est mis en œuvre pour prévoir une sécurité optimale des évènements sportifs. Mais le défi est immense. Car mis à part mobiliser les services d’ordre publics, la police, Paris compte s’appuyer sur une armada d’agents de sécurité privés.

Sauf qu’il y a un problème : le métier est sous tension. Aujourd’hui, il manque déjà environ 20 000 agents de sécurité privée, et pour les Jeux, 30 000 autres doivent être recrutés, dans un temps restreint. Le challenge semble insurmontable.

Dans ce nouvel épisode de "Minute Papillon !", on va discuter de ce défi sécuritaire avec notre journaliste Laure Gamaury, qui a rédigé une enquête sur la question. Et on part en reportage dans un centre de formation à la rencontre de ceux qui seront agents de sécurité pour les prochains JO.