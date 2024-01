Il avait repris du poil de la bête, dimanche, lors de la deuxième étape, en finissant à 29 secondes de « Monsieur Dakar », Stéphane Peterhansel. Une aubaine après une première étape où Sébastien Loeb avait crevé deux fois sur un parcours jalonné de canyons et de roches volcaniques, très abrasives pour les pneus. Mais, ce lundi, les routes saoudiennes ont encore été capricieuses avec le multiple champion du monde des rallyes.

Loeb (Prodrive) a crevé à trois reprises lors de cette étape entre Al Duwadini et Al Salamiya et a terminé à 23’41 du vainqueur, le Brésilien Lucas Moraes (Toyota), qui s’est imposé sur le fil ce lundi, neuf secondes devant le Suédois Mattias Ekström (Audi). Au général, l’Alsacien est, déjà, à près de 30 minutes du leadeur, Yazeed Al-Rajhi (Toyota).

Attention à la navigation mardi

Sébastien Loeb n’a pas été le seul à galérer sur la route. Le Qatarien Nasser Al-Attiyah (Prodrive) et son copilote Mathieu Baumel peuvent en effet nourrir des regrets. En tête jusqu’au km 404, leur troisième crevaison de la journée a été fatale pour la victoire d’étape et les deux hommes ont pris la quatrième place, à 1’33.

A l’arrivée, les concurrents avaient deux heures d’assistance sur leur véhicule, pas une seconde de plus, avant de rejoindre un bivouac « sommaire » où autos et motos sont placées en parc fermé avant de repartir mardi. Le terrain sera roulant pour la quatrième étape, mais la navigation s’annonce délicate sur ce long parcours (631 km pour 299 km de spéciale) entre Al-Salamiya et Al-Hofuf.