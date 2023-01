Très mauvaise journée pour Audi sur le Dakar, ce vendredi. Le Français Stéphane Peterhansel, détenteur du record des victoires avec 14 titres (autos et motos confondues), a dû abandonner lors de la 6e étape après un accident au volant de son Audi hybride au cours duquel son copilote Edouard Boulanger a été blessé. Le pilote de 57 ans a été victime de cet accident au km 212, alors qu’il était en tête de l’étape entre Hail et Ryad, longue de 560 km. Il occupait au départ la deuxième place du classement général.

Edouard Boulanger « souffre de douleurs dorsales » et « a été héliporté par le service médical du Dakar vers l’hôpital de Buraydah pour y passer des examens complémentaires », a précisé l’organisation sur le site officiel de la course.

Conditions météo compliquées

Un malheur n’arrivant jamais seul, l’équipier de Peterhansel Carlos Sainz a lui aussi « été accidenté » au même endroit, selon les organisateurs. L’Espagnol et son copilote sont en revanche indemnes. « Ils attendent de pouvoir réparer le véhicule avant d’essayer de reprendre sa course », a ajouté la direction de course. Un arrêt qui va coûter cher au général.

La 6e étape a été écourtée en raison des fortes pluies tombées cette semaine sur l’Arabie saoudite. Les conditions météorologiques ayant rendu inaccessible le site de campement d’al-Duwadimi, où était initialement prévue l’arrivée, le tronçon chronométré a été réduit de 100 km pour faire terminer l’étape à Ryad.