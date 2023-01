La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris se voudra grandiose, « le marqueur de Jeux spectaculaires, créatifs, innovants et ouverts », avait vanté le président du comité d’organisation Tony Estanguet lors de sa présentation, il y a un an. Mais combien cela coûtera-t-il d’y assister ? Les prix diffèrent énormément, selon que l’on soit un particulier ou une entreprise.

Dans son édition du jour, Le Parisien révèle les tarifs appliqués pour le grand lancement des JO (le 24 juillet 2024), qui ne seront officialisés qu’au printemps. Concernant le grand public, la majorité des 600.000 spectateurs annoncés tout au long du parcours de six kilomètres entre le pont d’Austerlitz et l’esplanade du Trocadéro ne débourseront rien. Il s’agit des places sur le haut des quais. Pour celles plus proches de la Seine, il faudra compter entre 90 et 2.700 euros.

Une agence unique pour toutes les prestations VIP

Il n’en sera pas de même pour les entreprises, évidemment. Pour les entreprises désireuses d’une prestation haut de gamme à destination de leurs clients, le prix plancher est fixé à 5.500 euros (4.250 euros pour un sponsor) pour une place en tribune VIP avec accès à un espace de réception. C’est l’agence On Location qui commercialisera l’ensemble des prestations VIP pour la cérémonie et les compétitions.

Quant au tarif le plus élevé, 25.000 euros, il correspond aux rares places disponibles pour pouvoir assister au défilé au plus près des délégations de sportifs, depuis un bateau de croisière. Tous ces prix ont été établis « après une étude de marché poussée auprès de clients potentiels », a expliqué le comité d’organisation au Parisien.