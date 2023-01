C’est un premier stop pour IDFM et les Jeux de Paris 2024. L’autorité régionale des transports franciliens n’a pour l’heure reçu aucune réponse à son premier appel d’offres pour transporter les quelque 200.000 personnes accréditées pendant les JO 2024. D’après Le Canard enchaîné paru ce mercredi, les potentiels candidats auraient pu être effrayés par de trop lourdes pénalités promises en cas de retard et/ou de dysfonctionnement.









L’appel d’offres lancé le 28 juillet, divisé en trois lots et d’un montant total de 36,7 millions d’euros, a été déclaré infructueux. IDFM a en conséquence relancé un autre appel d’offres le 21 décembre, pour un montant moindre de 33,9 millions.

Ile-de-France Mobilités doit prélever des bus et cars - électriques et au biogaz - dans sa flotte francilienne et désigner des opérateurs qui les feront rouler pendant l’été 2024 entre village olympique, hébergements, salles de presse, lieux d’entraînements et stades, pour transporter les athlètes, membres des fédérations sportives et organisateurs.

Un nouvel appel d’offres lancé jusqu’au 20 janvier

Le comité d’organisation (Cojo) doit rembourser IDFM - autorité présidée par Valérie Pécresse - pour la mise sur pied de ce réseau éphémère, présenté en juin comme devant être de la taille de celui de Lyon. Le directeur général d’IDFM Laurent Probst avait alors souligné que les opérateurs choisis devraient avoir « une obligation de régularité et de ponctualité ».

Selon Le Canard enchaîné, qui cite un cadre de la RATP, le premier appel d’offres « en faisait des tonnes » sur les pénalités, très lourdes en cas de dysfonctionnement. « C’était ingérable », indique ledit cadre. « Comment savoir aujourd’hui quelles seront les conditions de circulation au moment des JO tant que Valérie Pécresse n’indiquera pas quel sera le niveau d’offre du réseau classique de bus et de métros pour les visiteurs lambda ? », interroge-t-il.

Les pénalités prévues sont nettement moins importantes dans le nouvel appel d’offres, selon l’hebdomadaire satirique. Les sociétés intéressées ont jusqu’au 20 janvier pour y répondre. « Un des marchés lancés par IDFM pour organiser le transport des accrédités des Jeux olympiques de Paris 2024 a été infructueux, comme cela arrive sur d’autres marchés publics dans la conjoncture actuelle », a indiqué un porte-parole de l’autorité régionale des transports à l’AFP. « Nous l’avons relancé, conformément à la procédure, pour une durée de 30 jours. Le calendrier sera respecté. Nous sommes dans les temps », a-t-il ajouté, sans autre commentaire.