Le Français Sébastien Loeb (M-Sport Ford), qui aura 48 ans le 26 février, est devenu le pilote le plus âgé à gagner en championnat du monde (WRC) après sa victoire au Rallye Monte-Carlo devant Sébastien Ogier (Toyota) dimanche.

Première victoire sans Elena et sans Citroën

Avec sa nouvelle copilote Isabelle Galmiche, le nonuple champion du monde, désormais séparé de Daniel Elena, s’est offert une 80e victoire en WRC et un 8e Monte-Carlo. Il égale le record de succès en Principauté détenu par son compatriote Ogier, malheureux 2e après une crevaison dans l’avant-dernière spéciale alors qu’il jouissait d’une confortable avance de 24,6 secondes dimanche matin.

C’est le premier succès de Loeb depuis le Rallye de Catalogne 2018, alors qu’il ne dispute plus que très occasionnellement de rallyes. Vainqueur au volant d’une Ford Puma, c’est également la première fois qu’il l’emporte sur une autre voiture qu’une Citroën, constructeur avec lequel il a aligné neuf titres mondiaux consécutifs de 2004 à 2012.

Le record du Suédois Björn Waldegard, victorieux en 1990 du Rallye Safari au Kenya à 46 ans et cinq mois, est donc effacé par l'Alsacien de 47 ans, dix mois et 28 jours ce dimanche. « Bien sûr je suis très heureux, je ne m'attendais pas à aussi bien en venant ici, c'était une superbe bataille, Ogier était vraiment rapide », a réagi Loeb, après s'être jeté dans les bras de sa compagne et avant de monter sur le podium pour la Marseillaise.

Il revenait à peine du Dakar

Pilote à la longévité record, vingt ans séparent désormais sa première victoire en catégorie reine en 2002 (Allemagne) et sa dernière, la 80e pour son 181e départ. Pour ce qui est de l'épreuve monégasque, il l'a gagnée en 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2012, 2013 et 2022.

L'Alsacien remporte donc le premier rallye WRC avec la technologie hybride. Avec un moteur électrique en plus du moteur thermique, les pilotes bénéficiaient ponctuellement d'un surplus de puissance. De retour en WRC pour au moins ce rallye, le vétéran n'avait pas couru dans la discipline l'an dernier. Pour son premier rallye avec l'équipe M-Sport, il a bénéficié d'une nouvelle Puma très bien née pour tirer le meilleur de cette nouvelle technologie, malgré moins de jours d'essais que les autres pilotes et après avoir fini 2e du Dakar en Arabie saoudite (1er-14 janvier).