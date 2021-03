Sebastien Loeb — Global Media Group/Sipa USA/SIPA

La nouvelle avait suscité un vif émoi dans le monde des sports automobiles. Il y a dix jours, Sébastien Loëb prenait la décision de se séparer de son copilote historique, Daniel Elena, eu égard aux échecs répétés sur le Dakar, que le nonuple champion du monde WRC ambitionne de remporter. Après avoir « laissé la polémique se faire », comme il l’explique dans un entretien accordé à L'Equipe​, le pilote français donne sa version de l’histoire. Et dédouane Prodrive – désigné par Elena comme responsable de cette séparation - de toute responsabilité.

« Ils ont soulevé le fait que nous n’avions pas été très bons dans le domaine de la navigation, mais je le savais déjà, commence Loëb. Je l’avais ressenti moi-même dans la voiture et j’étais déjà persuadé qu’il fallait que je tente quelque chose de nouveau, avec quelqu’un qui travaille différemment et qui puisse peut-être m’aider, me canaliser. » Le pilote a donc pris son téléphone pour appeler son binôme de presque toujours et lui annoncer la nouvelle.

Prises de bec et perte de confiance

Loëb évoque aussi les lacunes de Daniel Elena par rapport aux spécialistes du Dakar. « Daniel s’est plutôt bien démerdé, je ne dis pas qu’il a été mauvais, mais il est clair que les spécialistes de la discipline sont un peu meilleurs que lui. On a un peu jardiné et, surtout, ça a été compliqué entre nous. On s’est pris la tête deux, trois fois, c’était un peu plus tendu que d’habitude. Pas humainement, mais on s’est emmêlé les pinceaux dans notre communication dans la voiture et ça a entraîné une perte de confiance. »