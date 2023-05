Votre émission favorite (si si) revient ce jeudi après-midi, toujours dans un format que vous commencez à connaître : l’interview d’un champion ou d’une championne pendant la première demi-heure, puis un débat enflammé sur l’actu de la semaine.

Ce jeudi, on parlera évidemment de Roland-Garros, qui commence dimanche. On s’intéressera particulièrement au tableau ouvert chez les hommes en l’absence de Rafa Nadal et à la mauvaise passe de Caro Garcia, qui reste tout de même notre meilleure chance pour voir la deuxième semaine.

Objectif JO pour Méline Nocandy

Mais avant ça, nous recevrons la handballeuse de l’équipe de France Méline Nocandy, championne olympique à Tokyo en 2021 avec les Bleues et qui compte bien récidiver dans un peu plus d’un an à la maison.

On vous donne rendez-vous à 17 heures tapantes sur notre chaîne Twitch pour nous suivre et participer avec des questions et des remarques frappées au coin du bon sens, comme d’habitude.