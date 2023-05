Qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige sur la Porte d’Auteuil, il y aura au moins trois Français au deuxième tour de ce Roland-Garros encore sonné par le forfait de son « dictateur » Rafael Nadal. Le tirage au sort orchestré par le tout frais statufié Antoine Dupont et Iga Swiatek a accouché en effet de quatre duels tricolores d’entrée : Richard Gasquet - Arthur Rinderknech, Arthur Cazaux - Corentin Moutet, Adrian Mannarino - Ugo Humbert. Ainsi que Dodin face à Janicikevic.





L’énigme Gaël Monfils a hérité du terrien argentin Sebastian Baez, alors que Benoît Paire est (mal) tombé sur l’Anglais Cameron Norrie, tête de série numéro 14. Côté relève, s’ils arrivent à dominer respectivement l’Italien Marco Cecchinato et le fantasque Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, Luca van Assche et Arthur Fils s'offriront un remake de la finale junior 2021 (remportée par le premier), avant de probablement défier Novak Djokovic au troisième tour.

Djokovic - Alcaraz en demi-finale ?

« Djoko » se retrouve dans la même moitié de tableau que le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz, qu’il pourrait affronter en demi-finale s’il triomphe d’un possible quart contre l’inconstant Andrey Rublev, récent vainqueur à Monte-Carlo, pendant que le jeune Espagnol dispose de Stefanos Tsitsipas dans un autre quart hypothétique. Dans l’autre moitié, les quarts de finale « logiques » opposeraient Daniil Medvedev à Jannick Sinner, et Casper Ruud à son rival Holger Rune.









Côté dames, Caroline Garcia reste la plus grande source d’espoirs pour notre tennis souffreteux, malgré un début de saison très mitigé. Seule tête de série française (n° 5), la Lyonnaise a déjà connu tirage plus difficile, et commencera par la Chinoise Wang Xinyu. Si tout se passe bien pour elle, Garcia pourrait croiser en quart de finale Aryna Sabalenka (2e mondiale), qui a enfin débloqué son compteur en Grand Chelem lors du dernier Open d’Australie.

Swiatek a du boulot

Si on espère, sans trop y croire, de belles surprises, on est sûrs qu’au moins une Tricolore franchira le premier tour, puisque Océane Dodin et Selena Janicijevic se défieront au premier tour pour gagner le redoutable honneur de se frotter à Ons Jabeur.

Afin d’espérer gagner un troisième « Roland », après 2020 et 2022, Iga Swiatek n’aura pas un tournoi facile. Voici son possible menu : Barbora Krejcikova (lauréate en 2021) en 8es, Coco Gauff, sa victime l’an dernier en finale, en quart et la redoutable Elena Rybakina, fraîchement victorieuse à Rome, en demi-finales.