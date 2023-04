Il s’est affalé, le dos dans l’ocre, après un ace salvateur sur sa deuxième balle de match. A 25 ans, Andrey Rublev a remporté son premier Masters 1.000 ce dimanche à Monte-Carlo, après avoir pourtant été mené 4-1 au troisième set contre Holger Rune (7-5, 2-6, 7-5). Réputé pour ses failles mentales, le Russe (6e mondial) a cette fois-ci fait craquer son adversaire.

Le jeune Danois (9e), qui fêtera ses 20 ans le 29 avril, a définitivement explosé à 5-5 dans la manche décisive, avec deux smashs dans le filet et une double faute sur une balle de break contre lui.

Place à Barcelone

Il ne restait plus à Rublev qu’à finir le travail pour gagner le plus beau tournoi de sa carrière, après avoir déjà collectionné cinq ATP 500 et avoir échoué deux fois en finale d'un Masters 1.000, à Monte-Carlo, déjà, contre Stefanos Tsitsipas en 2021, puis à Cincinnati contre Alexander Zverev, la même année.









De quoi envisager avec confiance la suite de la saison sur terre battue, jusqu’à Roland-Garros (28 mai - 11 juin), même si Carlos Alcaraz, absent dans la Principauté, sera le grand favori Porte d’Auteuil, à condition que le physique suive. Le jeune Espagnol fera son retour cette semaine à Barcelone, où Rafael Nadal, de plus en plus inquiétant, a dû encore déclarer forfait.