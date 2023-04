Deux forfaits en quelques minutes, et un gros coup dur pour le tournoi de Monte-Carlo. Les deux tennismen espagnols, Rafael Nadal et Carlos Alcaraz ont annoncé ce mardi leur forfait pour le premier Masters 1000 de la saison sur terre battue, qui a lieu du 9 au 16 avril prochain. L’ancien numéro 1 mondial, retombé au 14e rang du classement ATP a expliqué ne pas être « encore prêt à concourir au plus haut niveau », en regrettant ce forfait pour l’un des tournois les plus importants de [sa] carrière » dans un message Twitter.





Hola a todos, aún no me encuentro preparado para competir al más alto nivel. No podré jugar en uno de los torneos más importantes de mi carrera, Monte Carlo. No estoy aún en condiciones de jugar con las máximas garantías y continúo mi proceso preparación, esperando volver pronto — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 4, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.







Quelques minutes plus tard, son compatriote Carlos Alcaraz, actuel numéro 2 mondial a également annoncé son forfait sur le réseau social. « Après avoir consulté aujourd’hui mon médecin, le Dr Lopez Martinez, à Murcie, je ne serai pas en mesure d’aller à Monte-Carlo pour lancer la saison sur terre battue », écrit-il. Le joueur qui aura 20 ans le 5 mai prochain souffre d’arthrite post-traumatique à la main gauche et d’une gêne musculaire au dos.