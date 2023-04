Son jeu plein d’audace, ponctué d’amorties, avait enchanté jusqu’aux 8es de finale un triste Roland-Garros 2020, déplacé fin septembre et disputé devant des tribunes quasiment vides pour cause de Covid. Deux ans et demi plus tard, Hugo Gaston est dans le dur. Quart de finaliste à Bercy en 2021, le Toulousain de 22 ans sort d’une année 2022 globalement manquée, et 2023 n’a pas vraiment mieux démarré.

Selon L’Equipe, le duo de toujours qu’il formait avec son entraîneur Marc Barbier n’y a pas résisté. Les deux hommes se sont séparés en mars, après la tournée sud-américaine de Gaston.

A l’essai avec El Aynaoui

Celui-ci s’entraîne depuis la semaine dernier avec le Marocain Younes El Aynaoui (ancien 14e mondial) pour une période d’essai, qui court notamment pendant le tournoi de Marrakech que le jeune Français débute ce lundi.









L’actuel 104e mondial vise une place directe dans le tableau final de Roland-Garros (28 mai - 11 juin), dont il avait atteint le 3e tour l’an dernier.