Votre émission favorite (si si) est de retour, exceptionnellement ce mercredi pour cause de pont de l’Ascension. Une petite entorse aux habitudes, à laquelle s’ajoute le forfait de dernière minute de notre invité de la semaine. Mais comme on n’est pas du genre à se laisser abattre, on vous offre deux débats pour le prix d’un : d’abord l’avenir de Victor Wembanyama aux Spurs de San Antonio, puisque la franchise texane vient de récupérer le first pick de la draft pour le mois prochain ; on causera ensuite Ligue des champions, après la qualification de l’Inter Milan pour la finale et en attendant l’excitante demie retour entre Manchester City et le Real Madrid.

On vous donne rendez-vous à 17 heures tapantes sur notre chaîne Twitch pour nous suivre et participer avec des questions et des remarques frappées au coin du bon sens. On compte sur vous.