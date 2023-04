On reprend les bonnes habitudes. Après une émission spéciale consacrée au chroniqueur Daniel Riolo pour parler de l’affaire Galtier et du PSG, la semaine passée, « Les croisés tu connais » revient ce jeudi après-midi à un format plus classique : l’interview d’un champion ou d’une championne en préparation pour les JO de Paris 2024 pendant la première demi-heure, suivie d’un débat enflammé sur l’actu de la semaine.

Cette semaine, place à Laëtitia Guapo, basketteuse de Bourges et cadre de l’équipe de France 3x3, championne du monde 2022 et qui avait terminé au pied du podium lors des JO de Tokyo. En seconde partie d’émission, il sera question du dernier carré de la Ligue des champions, dont les affiches sont connues depuis hier soir.

On vous donne rendez-vous à 17 heures sur notre chaîne Twitch pour nous suivre et participer avec des questions et des remarques frappées au coin du bon sens, comme d’habitude.