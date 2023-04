A invité exceptionnel, programme chamboulé. Toute l’émission des Croisés, tu connais tournera ce jeudi autour de Daniel Riolo. Le journaliste et éditorialiste sur RMC Sport et BFM TV viendra sur le plateau de 20 Minutes pour parler de son dernier livre, Chaos Football Club, qu’il a coécrit avec Abdelkrim Branine et qui est paru chez Hugo Sport.

Le titre est en lui-même tout un programme. Quelque chose nous dit qu’il sera aussi question du PSG et de son actualité brûlante pendant cette heure de débats.

On vous donne rendez-vous à 17 heures sur notre chaîne Twitch pour nous suivre et participer avec des questions et des remarques frappées au coin du bon sens, comme d’habitude.