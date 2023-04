Coucou la revoilou ! Elle, c’est l’émission déjà cultissime Les croisés tu connais, au format aussi bien réglé que celui de Slam : l’interview d’un champion ou d’une championne pendant la première demi-heure, puis des débats saignants et constructifs sur l’actualité de la semaine.

Ce jeudi, l’invitée dans nos studios sera Anne-Cécile Ciofani, internationale de rugby à VII et médaillée d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo, en attendant l’or à Paris 2024 (on le lui souhaite en tout cas). Ensuite, ça causera « grand bazar au PSG » et Tadej Pogacar. Le Slovène peut-il devenir le plus grand cycliste de l’histoire du sport, au grand dam de Monsieur Eddy ?

On vous donne rendez-vous à 17 heures sur notre chaîne Twitch pour nous suivre et participer avec des questions et des remarques que l’on devine d’avance pertinentes.