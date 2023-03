Vous n’en pouviez plus d’attendre, et rassurez-vous : l’émission sportive de 20 Minutes « Les croisés tu connais » est de retour ce jeudi après-midi sur Twitch. Vous commencez à connaître le format : on aura la chance d’avoir un prestigieux invité pendant la première demi-heure, en l’occurrence le cycliste handisport tricolore Dorian Foulon. A 24 ans, l’athlète breton présente déjà un sacré palmarès puisqu’il est double champion du monde de paracyclisme (en 2020 au Canada) et champion paralympique de la poursuite individuelle à Tokyo.













Vous l’avez compris, il sera notamment question de sa préparation en vue des Jeux paralympiques de Paris en 2024. Puis on vous proposera un débat enflammé sur l’actualité sportive de la semaine. Ce jeudi, il sera question de commenter la première liste post-Coupe du monde de Didier Deschamps, dont l’annonce sera à suivre en live par ici dès 13h45.

On a hâte de débattre du choix (ou pas) du prochain capitaine, du sort accordé à notre vieux sûr Olivier Giroud, des éventuels petits nouveaux appelés, ou encore des suites de la 78e affaire entre DD et Karim Benzema. Rendez-vous exceptionnellement à 16 heures tapantes ce jeudi sur notre chaîne Twitch pour nous suivre (et évidemment participer en commentant ou en posant vos questions).