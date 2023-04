Votre émission favorite (notre émission LCTC) revient ce jeudi après-midi, dans un format que vous commencez à connaître : l’interview d’un champion ou d’une championne qui prépare les JOP de Paris 2024 pendant la première demi-heure, puis un débat enflammé sur l’actu de la semaine. Ce jeudi, on parlera des buteurs de notre bonne vieille Ligue 1, en grande forme cette saison et qui ridiculisent au niveau statistique les autres grands championnats européens. Mais avant ça, nous recevrons la championne de para-cyclisme sur piste Marie Patouillet, deux fois médaillées de bronze à Tokyo et qui nous parlera (entre autres choses) de ses ambitions pour Paris.

Rendez-vous à 17 heures tapantes sur notre chaîne Twitch pour nous suivre (et participer en commentant ou en posant vos questions).