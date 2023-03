Après avoir remporté la Transat Jacques-Vabre 2021 et la Route du Rhum 2022, Thomas Ruyant figure parmi les favoris du Vendée Globe 2024. Et pour s’en donner les moyens, le skipper nordiste installé à Lorient se dote d’un nouveau bateau. Le navigateur est toujours soutenu par Advens Security. Et les deux parties présentent le foiler ce jeudi à Lorient.

Voici en image à quoi va ressembler l’Imoca destiné à faire un tour du monde en solitaire en novembre 2024. D’ici là, Thomas Ruyant va devoir le prendre en main avec notamment la Bermudes 1000 en mai, le Rolex Fastnet Race en août et la Transat Jacques-Vabre en novembre.