Une ambiance bonne enfant. C’est ce qu’on souhaite à TR Racing avec l’arrivée du skipper britannique Sam Goodchild. La structure créée par Thomas Ruyant, skipper que 20 Minutes a suivi ces quatre dernières années sur tous les océans, et Alexandre Fayeulle, se lance dans un projet innovant : avoir deux bateaux engagés sur le Vendée Globe 2024.

Le premier barré par Sam Goodchild, qui récupère le voiler avec lequel Thomas Ruyant a remporté la Transat Jacques-Vabre 2021 et la Route du Rhum 2022. Le second piloté par le marin originaire de Dunkerque, et dont on ne connaît que la coque. En effet, l’Imoca doit être mis à l’eau mi-mars à Lorient.









TR Racing annonce « passer la vitesse supérieure » en pilotant « techniquement et sportivement deux projets Imoca, convaincu que ce fonctionnement viendra nourrir et optimiser la performance de l’équipe à tous les niveaux ». Pas de vague à l’âme à l’horizon.