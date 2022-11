A quelques jours du départ de la Route du Rhum - Destination Guadeloupe, Thomas Ruyant s’est autorisé, le temps d’une soirée, une pause. Plus précisément, un retour dans le passé. Devant l’auditoire du Théâtre Chateaubriand de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), le skipper français a présenté le documentaire 29 173 NM. Un titre qui fait référence à la distance parcourue par le skipper pendant le Vendée Globe 2020.

Si Thomas Ruyant se trouvait à la barre tout au long de la traversée, ce long métrage s’est conçu à quatre mains, celles du réalisateur Vincent Bonnemazou et celles du musicien Molécule.

Une première rencontre nourrie d’ambition

L’artiste Molécule a pour particularité d’associer musique électronique et conditions météorologiques extrêmes. Il a ainsi produit l’album Nazaré, petit clin d’oeil à la ville portugaise connue des surfeurs pour ses vagues immenses, ou encore -22,7°, enregistré au Groenland, sous un froid polaire. « Je suis fasciné depuis tout petit par la mer, les navigatrices et les navigateurs qui partent en solitaire au large », confie Molécule à 20 Minutes.





Your browser does not support HTML5 video.





Sa rencontre avec Thomas Ruyant sera donc le point de départ du projet. « J’ai été ébloui par le personnage et sa démarche, à la fois très ambitieuse sur le plan sportif et très profonde sur le plan sociétal. Je n’aurais pas réalisé ce film avec un navigateur et un sponsor qui ne véhicule pas des valeurs auquel j’adhère, admet-il. La qualité de notre relation a fait que nous sommes partis sur un projet de plus en plus ambitieux. »

Seize micros et treize caméras à bord

« Lors d’une sortie en mer, se remémore Thomas Ruyant, il s’était mis à pleuvoir et depuis l’intérieur du bateau, cela s’est mis à résonner comme dans un caisson de guitare. » Une scène qui a marqué Molécule. « L’idée première, c’était de naviguer avec lui sur une transatlantique, pour créer un album de musique », explique-t-il.

« Le covid-19 et les confinements ont annulé tout cela, et on s’est retrouvés à réfléchir à quelque chose d’autre. Comme le Vendée Globe est une course en solitaire, j’ai réfléchi à un moyen de l’accompagner, sans y être réellement », précise Thomas Ruyant. Ainsi, pour 29 173 NM, un dispositif spécial a été nécessaire. Pas moins de 13 caméras et 16 micros ont été disséminés à bord du bateau. Un orchestre multimédia surnommé « O-S-W-A-L-D ».

« A la fois bluffant et angoissant »

« C’était important pour Vincent Bonnemazou et moi de donner vie à O-S-W-A-L-D, qui est un personnage central du film. C’est lui qui nous raconte ce film, à travers son regard et ses oreilles. L’idée était de pouvoir observer Thomas, un peu comme un animal de laboratoire, mais avec beaucoup de bienveillance », nous confie Molécule. « Cela a été un défi technique pour mettre les choses en place, car on a des contraintes de poids et d’énergie », détaille Thomas Ruyant.

« C’est moi qui avais la main sur le déclenchement [des caméras et du son]. Sauf qu’on a eu quelques soucis pendant la course, et il y a eu finalement des déclenchements sans que je m’en rende compte. J’ai laissé faire ce film et le résultat en est assez bluffant, parfois angoissant. Mais en même temps, ce que l’on fait, ça l’est parfois. Quand je vois ce film, je ressens ce que j’ai ressenti pendant le Vendée Globe. » A Saint-Malo, 29 173 en était à sa troisième avant-première (après celles des Sables-d’Olonnes et Lorient). Le documentaire réalisé entre terre et mer sera diffusé au public lors du second semestre 2023.