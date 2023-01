Très mauvaise soirée pour Jonathan Danty face à Perpignan, samedi. Le trois-quarts centre de La Rochelle, déjà victime d’un violent coup de tête de Mathieu Acebes en fin de première période, a surtout subi une blessure au genou l’ayant contraint à sortir du terrain. Selon les informations de Rugbyrama ce mardi, confirmées par L’Equipe, le ligament croisé postérieur du genou droit est touché.

Cadre des Bleus

Un coup dur pour les Rochelais, bien sûr, mais aussi pour le XV de France. Car si de nouveaux examens doivent être pratiqués pour déterminer la durée exacte de l’indisponibilité, le joueur international devrait être absent environ deux mois, et donc manquer au moins le début du Tournoi des VI Nations, prévu le 5 février.

Jonathan Danty, 30 ans, est un joueur cadre de la sélection de Fabien Galthié depuis plus d’un an maintenant. Associé à Gaël Fickou au centre, il a activement participé au grand chelem réalisé l’année passée dans le Tournoi et aux victoires face à l’Australie et à l’Afrique du Sud en novembre.