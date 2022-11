France - Afrique du Sud EN DIRECT: Les Springboks sont de retour... Les Bleus tombent comme des mouches... Suivez le match en live

Actualiser

44e : Joli ballon porté côté bleu et faute sudaf, Thomas Ramos transforme depuis le long de la ligne à gauche à 41 mètres des poteaux.

43e : 3/3 pour Cheslin Kolbe. Les Sud-africains reviennent à trois points.

42e : Pénalité australienne alors que M. Barnes demande au capitaine des Springboks de calmer ses joueurs qui n'arrêtent pas de brailler à chaque coup de sifflet. « Enough is enough, mister »

41e : Allez on retourne au charbon ! Sympa ce match de MMA pour le moment.

40e : Ca passe, ouf ! Six points d'avance pour les Bleus à la mi-temps, mais que ce fut dur. Paradoxalement, c'est après avoir pris un essai et un carton rouge que les Springboks sont les plus dangereux... On se retrouve dans quelques minutes, à toute les loubards !

40e : Allez une petite pénalité bleue. Vas-y Thomas, mets-nous ça bien comme il faut histoire de souffler un peu avant la pause.

39e : Ça devrait être bon pour Atonio qui est autorisé à revenir sur la pelouse, c’est toujours ça de pris. Mais que c’est dur. C’est des blocs de granit en face, quelle monstruosité.

36e : Ah oui au fait, Réda Wardi a remplacé Baille. Et on apprend que Thibaud Flament ne reviendra pas non plus a priori, il est remplacé par Romain Taofifenua.

34e : NOOOOOON sortie de Cyril Baille sur blessure, les adducteurs a priori... Les emmerdes volent en escadrille, un classique.

32e : Ils ont beau être à 14, ça ne les empêche pas de rentrer dans le lard des Bleus. C’est déjà le quatrième protocole commotion pour les Français. Flament, Penaud et Atonio font même la queue dans le couloir du Stade de France pour passer devant le doc tellement c’est bouché.

31e : Ca passe pour Kolbe, 13-10, ils sont de retour les bougres.

29e : Bah alors les mecs ??? Essai de Kolisi au terme d'un ballon porté où la puissance sudaf a parlé, on s'est fait bouger comme pas permis. C'est con de leur redonner de l'espoir tant ils semblaient au fond du trou...

25e : Kolbe fait bien le job sur cette pénalité française pour inscrire les trois premiers points sud-africains.

22e : Ramos transforme face aux perches, on n'est pas bien là Tintin ?!!

21e : ESSAI DE BAILLE !!!! Le piler toulousain aplatit après un gros travail dans les 22 adverses. Les Bleus concrétisent leur domination, on ne pouvait imaginer meilleur début de match.

19e : Superbe contre d'Ollivon sur une touche sudaf, c'est déjà la deuxième fois que les champions du monde se ratent sur cette phase de jeu. Ils n'y sont pas du tout les gaziers, dans aucun domaine qui plus est.

18e : Nouvelle pénalité pour les Bleus, Thomas Ramos ajoute trois points au tableau. 6-0 France

17e : Bon ben Danty ne reviendra pas finalement. Du Toit assassin !

15e : C'est tendu sur la pelouse après ce premier gros accrochage.

13e : Makalou remplace Danty qui part en protocole commotion. Nous on serait déjà six pieds sous terre, lui il se met une petite poche de glace et rejoint le doc en sifflotant.

13e : C'est rouge, rien à dire, les Springboks se tirent une balle dans le pied d'entrée de jeu.

13e : OH MY GOD.... Au ralenti c'est d'une violence inouie, alors imainez à vitesse réelle. Allez hop, ça dégage.

12e : OH LA SALE COUP DE TETE DE DU TOIT SUR DANTY ! SCANDAAAAAAALE !

11e : Superbe contre français sur cette touche australienne dans nos 22, c'est bon ça, l'état d'esprit est bon pour le moment du côté de la bande à Galthié. Dupont cherche la touche loin devant mais c'est manqué de peu, ballon sudaf à nouveau.

8e : Pas mal de fautes de mains de la part des Sprinboks en ce début de match. En termes de faute, mais de goût ce coup-ci, citons la ola lancée par le stade (on est sévère, je sais, c’est la fête, ils kiffent, et moi je fais mon rabat-joie). Faut dire que ça fait quatre ans que les Marseillais n'avaient plus vu les Bleus sur leur pelouse.

6e : Le Vélodrome déjà chaud bouillant sur ce coup de pied de Penaud le long de la ligne de touche mais c'était un peu long et le ballon est repris par les Sudafs.

4e : Ca paaaaaaaasse, 3-0 pour l'équipe de France qui prend les commandes du match dès la première phase de jeu.

3e : Beaucoup d'impact mis par les Bleus d'entrée de jeu et première pénalité française après cette faute de De Klerk, au grattage du ballon mais en position de hors-jeu. Thomas Ramos va pouvoir taper un premier coup de pied face aux poteaux. Spaoiler alert : ça va passer.

1e : C'est parti, coup d'envoi donné par Romain Ntamack ! Allez les gros, rentrez-leur direct dans le lard !

20h58 : Immense Marseillaise qui nous fout les poils, brrrrrrr !

20h55 : Les joueurs ont déboulé sur la pelouse d'un Vél' à guichets fermés ce soir. Grosse ambiance en perspective. Mais pour le moment, place aux hymnes.

20h52 : Imaginez, cela fait treize ans, TREIZE FUCKING ANNEES que les Bleus n’ont plus battu l’Afrique du Sud, c'était en 2009 au Stadium de Toulouse. A dix mois du Mondial à la maison, avouez que l’occasion est magnifique d’envoyer un ultime message au monde entier. Enfin, au monde, au monde… Aux 15 pays qui le pratiquent à peu près correctement.

On enchaîne avec le XV aligné par Jacques Nienaber. A noter que Cheslin Kolbe va endosser le costume de buteur ce soir, comme il la fait la semaine passée à Dublin (avec plus ou moins de réussite) en raison de l'absence d'Handré Pollard, blessé pour cette tournée d'automne.

#Springboks team tweaked for @FranceRugby Test, with the uncapped Manie Libbok named on the bench - more here: https://t.co/FgHkR6sB3b 🇿🇦#StrongerTogether #StrongerForever #FRAvRSA pic.twitter.com/F4LBbQMql3 — Springboks (@Springboks) November 8, 2022

#Springboks team tweaked for @FranceRugby Test, with the uncapped Manie Libbok named on the bench - more here: https://t.co/FgHkR6sB3b 🇿🇦#StrongerTogether #StrongerForever #FRAvRSA pic.twitter.com/F4LBbQMql3 — Springboks (@Springboks) November 8, 2022





Voici la compo concoctée par le chef Galthié pour ce match face aux champions du monde en titre, battus le week-end dernier en Irlande (16-19) et qui auront à cœur de se rattraper ce soir.

🔜 Prochaine étape : les @Springboks à l'@orangevelodrome, 𝘀𝗮𝗺𝗲𝗱𝗶 𝗮̀ 𝟮𝟭𝗵𝟬𝟬 🇫🇷🇿🇦

🔜 Prochaine étape : les @Springboks à l'@orangevelodrome, 𝘀𝗮𝗺𝗲𝗱𝗶 𝗮̀ 𝟮𝟭𝗵𝟬𝟬 🇫🇷🇿🇦



📣🔥 Rendez-vous à Marseille ! 🔵⚪️#FRAAFS #XVdeFrance #NeFaisonsXV pic.twitter.com/sAQOdfqZ3K — France Rugby (@FranceRugby) November 10, 2022





Et on enchaîne avec une interview très sympa de Matthieu Lartot, le commentateur rugby de France 2, qui évoque sa manière de nous faire vivre le rugby à la télé.

Sport France - Afrique du Sud : Essais, « ping pong rugby », jeu dur... Matthieu Lartot confie ses ficelles de commentateur

Sport France - Afrique du Sud : Essais, « ping pong rugby », jeu dur... Matthieu Lartot confie ses ficelles de commentateur



Avant de commencer, un petit conseil de lecteurs, vous en avez l'habitude. Je vous propose ce soir de vous plonger dans l'ouverture socioculturelle de l'équipe d'Afrique du Sud, longtemps l'apanage des joueurs blancs et qui peu à peu s'ouvre aux joueurs noirs, largement majoritaire dans cette ancienne colonie britannique. A la plume, mes collègues Adrien et Nicolas. Enjoy !

Sport France - Afrique du Sud: « Le rugby sud africain accélère sa phase de transition » sur les questions raciales

Sport France - Afrique du Sud: « Le rugby sud africain accélère sa phase de transition » sur les questions raciales



20h30 : Saluuuuuuuuuuuuut les pandas ! On prend l’antenne pour ce deuxième match de la tournée d’automne du XV de France. Ce soir, direction le Vélodrome pour ce match de mammouths entre les Bleus et les Springboks. J’espère que chez vous aussi la jauge d’excitation est au summum.