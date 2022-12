Il digère, avant de repartir au combat. L’ancien manager de l’Union Bordeaux Bègles, Christophe Urios, mis à pied courant novembre, a posté un message sur Twitter pour donner de ses nouvelles. Il commence par remercier les personnes qui lui ont transmis des messages de soutien, tout en expliquant se « concentrer » sur le château Pepusque, le nom de son domaine viticole.





Je vous partage un message personnel depuis mon départ de l'UBB pic.twitter.com/zgBN49RTTZ — Christophe Urios (@ChristopheUrios) December 21, 2022



« Je vis une situation inédite, pas forcément facile à vivre. Je digère, je récupère et me concentre sur le château Pepusque. Ma vie, c’est le rugby, et je repartirai bientôt au combat parce que la compétition me manque, confie-t-il, avant de conclure, à bientôt au bord du terrain. »