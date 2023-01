Un mois après sa sortie de prison, Boris Becker effectuera son retour comme consultant sur l’antenne d’Eurosport dès l’Open d’Australie, premier tournoi du Grand Chelem de la saison, a annoncé mardi la chaîne de télévision. « Je me réjouis que Boris Becker réintègre notre équipe Eurosport dès l’Open d’Australie. Depuis 2017, Boris est partie intégrante des retransmissions de tennis sur Eurosport », a souligné Jochen Gundel, l’un des responsables de la filiale allemande de Warner Bros Discovery, la maison mère de la chaîne.

« Aucune restriction pénale en Allemagne »

Condamné fin avril par la justice anglaise à deux ans et demi de prison pour des infractions financières, l’ancien numéro 1 mondial a été libéré le 15 décembre après huit mois de détention et a été expulsé du Royaume-Uni. Son avocat a expliqué que Becker, aujourd’hui âgé de 55 ans, avait « purgé sa peine » et qu’il ne faisait « l’objet d’aucune restriction pénale en Allemagne ».

Vainqueur de six tournois du Grand Chelem dans sa carrière (Wimbledon en 1985, 1986 et 1989, l’US Open en 1989 et l’Open d’Australie en 1991 et 1996), Becker, qui a atteint la première place du classement mondial en 1991, interviendra sur Eurosport tous les jours autour de 8h45 (heure française) et après les sessions nocturnes de l’Open d’Australie (16 au 29 janvier).