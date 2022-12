Le tennis vient de perdre l’une de ses icônes dimanche. L’ancien joueur allemand Tommy Haas a en effet officialisé, ce lundi matin sur son compte Instagram, le décès de Nick Bollettieri, à l’âge de 91 ans. Celui-ci était l’un des entraîneurs légendaire du circuit, après avoir formé les plus grands, comme Andre Agassi, Boris Becker, Monica Seles, Serena Williams et Maria Sharapova. Mais aussi les Français Mary Pierce, Paul-Henri Mathieu et Tatiana Golovin.





« Vous étiez un rêveur et un acteur, et un pionnier dans notre sport, vraiment unique en son genre », souligne dans son message Tommy Haas, qui a lui aussi été coaché par l’emblématique New-Yorkais. Le 20 novembre dernier, la fille de Nick Bollettieri avait indiqué sur les réseaux sociaux qu’il était sur le point de mourir.





Plus encore que son visage toujours souriant et bronzé, on se souviendra qu’il a formé la bagatelle de dix numéros 1 mondiaux, via l’académie qu’il a lancée en 1978 en Floride. Nick Bollettieri, qui s’attribuait le surnom de « Michel-Ange du tennis », a été introduit au Hall of fame en 2014. Une reconnaissance ultime pour l’une des figures majeures de l’histoire de la balle jaune.