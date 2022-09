Le monde aux pieds de Serena Williams. Les hommages pleuvent après la défaite de l’Américaine au 3e Tour de l’US Open, synonyme de retraite pour la reine des courts.

Michelle Obama, Tiger Woods, Oprah Winfrey, LeBron James et d’autres nombreuses stars ont rendu hommage à Serena Williams vendredi sur les réseaux sociaux, après sa défaite à l’US Open synonyme de fin de carrière.

#SerenaWilliams THANK YOU 🐐!! You're so damn DOPE!! 👏🏾👏🏾👏🏾🙌🏾🙌🏾🤎 https://t.co/5tSbzz7UHw — LeBron James (@KingJames) September 3, 2022



Tiger Woods célèbre sa « petite sœur »

Oprah Winfrey, star afro-américaine de la télévision : « 25 ans. Championne. Héroïne. Légende pour toujours ! » Tiger Woods, un des plus grands golfeurs de l’histoire : « Tu es la plus grande sur les courts et en dehors. Merci de nous avoir tous inspirés à poursuivre nos rêves. Je t’aime ma petite sœur ! »

Michelle Obama, ancienne Première dame des Etats-Unis : « Félicitations pour ton incroyable carrière, Serena Williams ! Quelle chance nous avons eue de pouvoir regarder une jeune fille de Compton grandir et devenir l’une des plus grandes sportives de tous les temps. Je suis fière de toi, mon amie, et j’ai hâte de voir les vies que tu continueras à transformer grâce à tes talents ».

L’hommage appuyé de Coco Gauff

LeBron James, superstar du basket, quadruple champion NBA : « Cela a été un honneur de suivre ton parcours. Je veux juste te remercier d’être cette source d’inspiration pour tant de personnes ».

Coco Gauff, joueuse afro-américaine, grand espoir du tennis : « Serena, merci. C’est grâce à toi que je crois en ce rêve. L’impact que tu as eu sur moi va au-delà de tous les mots que l’on peut mettre ensemble et pour cela je te dis merci, merci, merci, Goat ! » (Meilleure joueuse de tous les temps).