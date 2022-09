Serena Williams fait de la résistance… et commence à embêter les organisateurs de l'US Open. Pour ce qui est censé être le dernier tournoi de son immense carrière, l’Américaine, qui n’avait plus enchaîné deux victoires de rang depuis Roland-Garros 2021, s’est qualifiée pour le 3e tour mercredi soir en écartant la numéro 2 mondiale Anett Kontaveit (7-6, 2-6, 6-2).

La fédération américaine va devoir à adapter son programme d’hommages, car comme lundi, le cérémonial était le même : son entrée sur le court a été précédée du même discours de Queen Latifah et les mêmes mots d’Oprah Winfrey ont salué sa grandeur, une fois le match terminé. Les organisateurs seraient bien inspirés de trouver d’autres idées, car à ce rythme, on ne serait pas étonnés que Serena revienne encore cinq fois sur le court Arthur-Ashe.

Match point, Williams. pic.twitter.com/Sbsu3Sj3WE — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2022



Il faut dire que pas grand monde n’avait prévu que la joueuse de 41 ans passe l’obstacle Kontaveit. Son niveau surprend tout le monde. Enfin, sauf elle. C’est par un simple sourire qu’elle a répondu mercredi soir à la question de savoir si elle était étonnée de jouer aussi bien. « Je suis Serena, vous savez, a-t-elle déclaré après la rencontre, devant 23.800 spectateurs acquis à sa cause. Je suis une assez bonne joueuse. »

Certes, on ne la contredira pas sur ce point. En plus, elle a trouvé la clé pour jouer relâchée comme rarement depuis le début du tournoi. « Je prends tout comme du bonus. C’est un drôle de mélange entre le fait de profiter et de rester concentrée. J’essaye de trouver le bon pourcentage de chaque, a-t-elle expliqué un peu plus tard. J’ai l’impression d’avoir eu une énorme cible rouge dans le dos depuis que j’ai remporté l’US Open 1999. Je l’ai eue toute ma carrière parce que j’ai remporté mon premier tournoi du Grand Chelem tôt dans ma carrière. Mais là, c’est différent. J’ai l’impression d’avoir déjà gagné, au sens figuré, dans mon esprit. Ce soir, je me disais "Serena, tu as déjà gagné, alors joue, sois Serena. Tu vaux mieux que ça". »

It was a privilege to watch greatness. Congrats @serenawilliams — Tiger Woods (@TigerWoods) September 1, 2022



De là à rêver d’un improbable 24e titre en Grand Chelem ? L’intéressée, qui sera opposée à l’Australienne Ajla Tomljanovic (46e mondiale) au 3e tour, va attendre un peu avant d’en parler. « Je ne peux pas me projeter aussi loin. J’en suis là ce soir. Je m’amuse et je me fais plaisir », a-t-elle évacué. Reste qu’on commence à se demander qui pourra bien l’arrêter… sans trop avoir envie de chercher non plus.