Clara Burel peut être fière. Son premier tour à l’US Open a tout simplement été synonyme de premier exploit. La 131e mondiale et issue des qualifications a en effet battu mardi la lauréate du dernier Wimbledon, la Kazakhe Elena Rybakina (25e), 6-4, 6-4.

« Je suis 131e mondiale, elle elle vient de remporter Wimbledon, elle est 25e mais si elle avait eu les points de Wimbledon elle serait encore mieux classée, donc c’est sûr que c’est un petit exploit », savourait la Française en référence à l’absence de points WTA (et ATP) distribués lors du Majeur sur gazon en raison de la décision du tournoi de refuser les joueurs russes et biélorusses en représailles à la guerre en Ukraine. En même temps, « quand on voit le match, je ne pense pas qu’on voie qu’elle est 100 places plus haut que moi au classement. J’ai été plus solide et je pense que ça s’est vu ».

La 43e mondiale attend Burel au prochain tour

Face à Rybakina, Burel s’est montrée la plus réaliste : elle a concrétisé ses trois balles de break et en a sauvé 8 sur les 9 concédées à son adversaire. La Rennaise a également bénéficié du grand nombre de fautes directes commises par Rybakina (37 contre 24 pour Burel).

Burel, qui participe à 21 ans à son deuxième Majeur new-yorkais (élimination au 1er tour en 2021), affrontera la Belge Alison van Uytvanck (43e) pour une place au troisième tour. « Elle a un jeu assez particulier. Un peu comme Rybakina, ça va très vite, elle prend la balle très tôt donc on peut s’attendre à tout. Je l’ai jouée il y a deux ans en Australie au premier tour, j’avais perdu dans un match accroché. C’est une très bonne joueuse alors ça va être difficile, c’est sûr », a-t-elle analysé au sujet de sa prochaine adversaire.

Une saison pourtant compliquée

En attendant, son exploit au premier tour est d’autant plus grand qu’il arrive alors que la Française traverse une saison compliquée : 74e mondiale en début d’année, elle n’avait jusque-là remporté que huit matchs sur le circuit principal et évolue sans entraîneur depuis quelques semaines. Elle a été éliminée au premier tour des trois premiers tournois du Grand Chelem (Open d’Australie, Roland-Garros, Wimbledon) de l’année et son meilleur résultat en Majeur à ce jour est le troisième tour atteint à Roland-Garros en 2020.