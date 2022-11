En décrochant son second grand titre de l’année après Wimbledon, Novak Djokovic termine parfaitement une saison tronquée par son refus du vaccin contre le Covid-19. Le Serbe de 35 ans a en effet remporté pour la sixième fois les Masters en battant Casper Ruud 7-5, 6-3, dimanche à Turin.

Il lui aura fallu sept ans, depuis sa dernière victoire aux Masters en 2015, pour égaler le record de titres de Federer dans ce tournoi regroupant les huit meilleurs joueurs de la saison. Classé 8e à l’ATP, l’ex-N.1 remontera au 5e rang ce lundi. Djokovic est en outre le joueur le plus âgé à remporter les Masters.

La très bonne saison de Ruud

De son côté, Ruud a perdu sa troisième grande finale de l’année, après Roland-Garros et l’US Open. Mais à 23 ans, 2022 restera la plus belle saison de sa carrière jusque-là puisqu’il a atteint le 2e rang de l’ATP après Flushing Meadows et sera 3e lundi.

Djokovic a bien entamé le match en obtenant deux balles de break sur le premier service de son adversaire. Mais le Norvégien a tenu et à 2-1, le Serbe s’est mis ostensiblement à grimacer, laissant craindre un nouveau passage à vide physique, comme il avait connu lors de ses deux précédents matchs contre Medvedev et Fritz.

Un ace pour conclure le match

Impeccable sur son service (pas une seule balle de break concédée du match), Djokovic a retrouvé petit à petit son physique, son jeu et son regard clair et volontaire : il a obtenu une nouvelle balle de break à 4-3, mais n’est pas parvenu à la concrétiser. Comme souvent, il est cependant parvenu à hausser son niveau de jeu sur les points importants et lorsqu’il s’est créé une première balle de set sur le service de Ruud, c’est le Norvégien qui a craqué à l’échange et laissé le Djoker décrocher la première manche.

Djokovic a ensuite pris le contrôle du match : il a réussi le premier break de la partie pour mener 3-1 dans la seconde manche, jouant un tennis de plus en plus supérieur à celui de Ruud. Tranquillement, le Serbe en est arrivé à servir pour le match à 5-3 et a conclu sur un ace.