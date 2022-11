Si vous pensez toujours que les Bleus ont arraché le nul contre la Tunisie, vous pouvez remercier TF1. La chaîne de télévision, qui diffusait le troisième match de groupe de l’Equipe de France dans cette Coupe du monde 2022, a interrompu sa diffusion immédiatement après le but d’Antoine Griezmann (90+8), pensant que la rencontre était finie.

C’était sans compter sur le VAR, qui a appelé Matt Conger pour revisionner l’action de l’égalisation de Grizou, l’arbitre décidant finalement de l’annuler pour un hors-jeu passif très discutable après de longues minutes de tergiversation. Et pendant ce temps, TF1 continuait d’envoyer la pub, sans jamais reprendre l’antenne. Encore merci au diffuseur principal des Bleus, même si la chaîne s’est excusée par la voix de son présentateur, Grégoire Margotton, longtemps après avoir repris la parole.





L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





« On les a privés de l’émotion du direct »

« On voulait s’excuser avec Bixente d’avoir anticipé la fin de ce match. On était persuadés, vraiment, que l’arbitre avait sifflé. [On voulait s’excuser] d’avoir privé les téléspectateurs français ou les fans tunisiens du résultat final et d’une minute de VAR. On est revenus après certes, mais on les a privés de l’émotion du direct. On voulait s’en excuser auprès de vous. Ça ne se reproduira plus. »

Un mea culpa ensuite réitéré par Denis Brognard, sur le plateau du magazine qui suit les matchs des Bleus : « Je voulais une nouvelle fois au nom de toute l’équipe de TF1 nous excuser pour ce petit malentendu à la fin du match. Le coup de sifflet final avait retenti, on était partis pour lancer le Mag et puis à ce moment-là, il y a eu l’intervention de la VAR, l’annulation du but d’Antoine Griezmann et finalement cette victoire de la Tunisie. »

Même s’il n’a pas maté le match sur la chaîne, Antoine Griezmann était dans la même situation que nous, sur l’explication de l’annulation de son égalisation. « Je n’ai pas trop compris, je dois être hors-jeu sur le centre, mais j’ai dit à l’arbitre que je ne voulais pas disputer le ballon sur le centre… Tant pis », a-t-il confié au micro de… TF1. Pas de but de Griezmann, et pas de victoire pour les Bleus qui auront affiché un triste visage pour leur dernier match du groupe des Bleus. Mais pour ça, on en veut plus à DD qu’à TF1.