Oui, même en Ile de France, il est possible d’arpenter des sentiers en pleine verdure sur 250 km, avec au programme course à pied, mais aussi vélo tandem et kayak. C’est ce que compte bien montrer Xavier Thévenard à partir de ce mercredi. L’ultra-traileur jurassien de 34 ans, triple vainqueur de l’UTMB, s’élancera ainsi à 13 heures du CREPS de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), avant de faire un tour complet de la région parisienne (forêt domaniale de Verrières, base de loisirs de Jablines-Annet, bois de Vincennes…), pour conclure vendredi (15 heures) à l’Insep.

L’objectif est clair pour l’ambassadeur MAIF sport planète : profiter de ce défi inédit pour sensibiliser à la pratique sportive écoresponsable, notamment des jeunes publics qu’il va rencontrer lors de différentes étapes durant ces trois jours. Le départ de son aventure va d’ailleurs intervenir après les premiers Etats généraux sport planète initiés par la société d’assurance mutuelle française MAIF au CREPS, où il est question des gestes écoresponsables que peuvent impulser les acteurs du monde du sport.

« Etre au vert » même autour de Paris

« J’ai eu la chance d’être sensibilisé dès mon plus jeune âge aux enjeux de l’écologie et je suis heureux que mon statut de sportif me permette aujourd’hui de transmettre ces convictions au plus grand nombre, et de montrer qu’un autre modèle de société est possible », explique Xavier Thévenard, qui était l’invité la semaine passée de l’émission Twitch de 20 Minutes Les croisés tu connais.

« Le problème du dérèglement climatique ne va pas se résoudre tout seul, nous confiait l’athlète. C’est collectif, de l’entraide, donc participer à plusieurs à un tour de l’Ile de France, ça avait du sens. A côté de l’endroit le plus urbanisé de France, on a quand même la possibilité d’être au vert. C’est ce qu’on veut prouver à travers ce parcours. On peut aussi faire pas mal de déplacements sans moyen motorisé, ce qui est à mon avis l’avenir. »





« Mettre du sens dans ma pratique »

Une démarche qui s’inscrit dans la continuité de l’engagement écoresponsable de longue date de Xavier Thévenard, puisqu’il ne participe plus à des courses hors d’Europe depuis 2019, et qu’il ne prend plus jamais l’avion.

On sait aujourd’hui que les déplacements en avion sont hyper délétères pour l’environnement. Ce qui me procure du bonheur, c’est de m’éclater dans la montagne, d’évoluer dans la nature, et de la voir évoluer au fil des saisons. Il fallait que je mette du sens dans ma pratique. Je n’ai pas le droit de détériorer un environnement qui me procure du bonheur. »

Le Jurassien, qui apprécie « la bonne prise de conscience écologique dans le milieu du trail », à l’instar de la star de la discipline Kilian Jornet avec sa fondation, s’est également formé comme animateur de la fresque du climat, afin de « vulgariser le rapport du GIEC » auprès du grand public. Le voilà lancé ce mercredi dans un nouveau défi sportif de taille pour prolonger son action.