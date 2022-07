La dernière fois qu’il était venu à Rennes, Steve Mandada avait peut-être été l’un des meilleurs Marseillais. Le portier de l’OM s’était incliné deux fois face à Bourigeaud et Majer avant de sortir un arrêt de mammouth face au milieu croate pour éviter que son équipe ne sombre. Deux mois après cette défaite, le natif de Kinshasa (République démocratique du Congo) était de retour dans la capitale bretonne ce mercredi. Cette fois-ci, le taulier de l’OM n’avait pas pris ses gants mais un stylo pour parapher un contrat de deux saisons avec le Stade Rennais.

En quête « d’un gardien expérimenté » après la saison décevante du Sénégalais Alfred Gomis, Bruno Genesio avait depuis longtemps ciblé Steve Mandanda. Il faut dire que l’ancien international français présente un CV bien garni du haut de ses 37 ans avec 34 sélections en équipe de France et 610 matchs disputés sous les couleurs de l’OM depuis 2007. Champion de France en 2010, vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2010, 2011 et 2012, le portier subissait cette saison la concurrence de Pau Lopez au poste de titulaire.

Sous contrat jusqu’en 2024, Mandanda avait eu une discussion franche avec son président Pablo Longoria, qui aurait accepté de le laisser partir libre. Ce dernier s’est expliqué lors de la présentation du nouvel entraîneur Igor Tudor. « On a beaucoup discuté avec lui sur sa position dans le club. On a parlé, on a dit que le modèle de gardien sera le même que l’année dernière, avec une concurrence. On a eu des conversations sincères ». En signant à Rennes, le gardien formé au Havre s’assure une place incontestée de numéro 1. Il aura la charge de former le jeune Turc de 19 ans Dogan Alemdar, qui pourrait être son successeur.

En signant en Bretagne, Steve Mandanda sait qu’il ne disputera pas la Ligue des champions avec les Olympiens cette saison. Il participera en revanche à la Ligue Europa avec le Stade Rennais. Les supporters attendent désormais la signature d’un autre champion du monde, puisque Samuel Umtiti est annoncé tout proche de Rennes, notamment pour compenser le départ de Nayef Aguerd en Angleterre.