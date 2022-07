« Je vais peut-être avoir mon passeport breton si ça se passe bien d’ici la fin de saison ». Alors qu’il dressait en mars le bilan de sa première année sur le banc du Stade Rennais, Bruno Genesio laissait déjà entrevoir son souhait de prolonger l’aventure en Bretagne. C’est désormais chose faite pour l’entraîneur, qui vient de prolonger son contrat de deux saisons supplémentaires avec le club breton, avec qui il est désormais lié jusqu’en 2025.

𝗣𝗮𝘀𝘀𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗯𝗿𝗲𝘁𝗼𝗻 𝗱𝗲́𝗹𝗶𝘃𝗿𝗲́ ! ⬜⬛🤝 https://t.co/jlflVW2M2A pic.twitter.com/YNVSODxi3Y — Stade Rennais F.C. (@staderennais) July 1, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« Toutes les conditions sont réunies pour que je me sente bien dans mon travail, a-t-il réagi ce vendredi. On est dans un projet sportif qui est ambitieux avec un club qui se développe d’année en année mais aussi un projet humain qui me correspond parfaitement ». Pour sa première conférence de presse de la saison, Bruno Genesio a bien sûr été interrogé sur le mercato rennais. Un mercato atone pour l’instant pour le club breton, qui n’a toujours pas enregistré le moindre renfort. « Mais cela ne m’inquiète pas trop car le marché est assez calme partout », a assuré le coach breton.

La piste Samuel Umtiti en défense centrale

Les besoins ont en tout cas été identifiés, et « trois à cinq recrues » devraient débarquer cet été. La priorité se situe bien sûr en défense, et notamment en charnière centrale. Après le départ de Nayef Aguerd, qui s’est engagé pour 35 millions d’euros avec West Ham, et la blessure de Warmed Omari, qui sera absent trois mois, le besoin de recruter deux centraux se fait en effet pressant.

Une piste mène à Samuel Umtiti avec qui des contacts auraient été établis. Un joueur que Bruno Genesio connaît parfaitement. « Je l’ai eu en formation et en équipe pro à Lyon, cela crée des liens », a indiqué le coach, pas insensible à l’idée de retrouver le défenseur de Barcelone qui « reste un joueur de très haut niveau ». Ces derniers jours, les noms de Kim Min-Jae, défenseur sud-coréen évoluant à Fenerbahçe, ou d’Abdou Diallo, du PSG, ont également été évoqués.

Alfred Gomis poussé vers la sortie

Derrière cette charnière centrale, le Stade Rennais va également devoir s’atteler à trouver un nouveau gardien. Arrivé à Rennes à l’été 2020 en provenance de Dijon, Alfred Gomis n’entre plus en effet dans les plans des dirigeants rennais. « Sa saison n’a pas été catastrophique, a souligné Bruno Genesio. Mais elle aurait dû être meilleure. »

Pour le remplacer, Rennes cherche un gardien expérimenté. « C’est primordial, d’autant que notre charnière centrale sera entièrement renouvelée », a précisé Bruno Genesio. Plusieurs noms sont évoqués à ce poste, comme Steve Mandanda, l’international suisse Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), ou l’Uruguayen Fernando Muslera (Galatasaray).