Mercato EN DIRECT : Officiel pour Vitinha au PSG, Kimpembé invité à quitter le club ? Suivez la journée de vendredi avec nous

Bonjour ! C'est l'époque où l'on achète, on vend, on prête... Oui, le grand Monopoly du football est bien lancé et 20 Minutes va vous faire vivre cette période trépidante, mère d’espoirs qui parfois ne passent pas l’hiver. Le PSG est bien sûr l’un des grands animateurs du moment, mais promis, on vous parlera aussi des autres clubs.

>> On ne va (presque) rien rater, promis