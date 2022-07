Jean-Michel Aulas ne s’en cache pas : « L’Olympique Lyonnais a les yeux de Chimène pour Corentin. » C’est pourquoi le président lyonnais n’a pas caché son émotion, ce vendredi matin, au moment d’officialiser devant la presse le retour de Corentin Tolisso, l’une des plus belles réussites du centre de formation de l’OL, qui a disputé 160 matchs de 2013 à 2017 sous le maillot lyonnais. « C’est pour moi un très grand jour car Corentin est un très grand joueur mais aussi un homme de parole et un homme de cœur, qui vient avec l’ambition chevillée au cœur (sic) », a glissé JMA.

Cinq ans après un énorme transfert de 47,5 millions d’euros (bonus inclus) vers le Bayern Munich, le polyvalent milieu de terrain revient à Lyon avec des titres en pagaille dans sa besace : un titre de champion du monde, une Ligue des champions, cinq sacres en Bundesliga et deux Coupes d’Allemagne. De quoi vous changer un homme, même si celui-ci ne compte que 21 titularisations en championnat depuis sa rupture des ligaments croisés du genou droit, en septembre 2018.

« Un objectif personnel d’aller à la Coupe du monde »

« Après cinq ans au Bayern, il est encore plus fort, c’est une certitude, assure le responsable du recrutement lyonnais Bruno Cheyrou. C’est hyper important qu’il puisse amener un peu de mentalité germanique dans la rigueur, dans l’esprit de compétition et dans la volonté de gagner. Ce sont des valeurs que nous devons avoir de plus en plus. »

Désireux de rejoindre Lyon pour la reprise, à savoir samedi, et toujours tourné vers son « objectif personnel d’aller à la Coupe du monde », Corentin Tolisso est lui-même revenu sur son changement de dimension en Bavière : « J’ai grandi, j’ai pris en maturité, j’ai vu un nouveau système, une nouvelle culture, de nouvelles mentalités. C’est ce qu’il faut que j’apporte à l’OL. On a vu que parfois, le club pêchait sur certains points, comme quand j’étais là en 2017. »

Vous pensiez vraiment qu’il allait rater ça ? ❤️💙🦁#Tolisso2027 #MadeInOL pic.twitter.com/7Li6waJwnz — Olympique Lyonnais (@OL) July 1, 2022

La préparation des matchs supposés plus faciles en question

A savoir une saison avec Bruno Genesio bouclée loin du podium en Ligue 1 (à 11 points de Nice, 3e) et avec d’éternels regrets sur la demi-finale de Ligue Europa contre l’Ajax de Peter Bosz, malgré un effectif de très haut niveau. « Coco » est revenu plus en détail sur ce qu’il y avait derrière cette « mentalité germanique » mentionnée par Bruno Cheyrou. « En 2016 ou en 2017 à Lyon, on répondait toujours présent contre les grosses équipes mais on perdait énormément de points face aux équipes moins bien classées. Même la saison passée, l’OL a fait des gros matchs, que ce soit contre Marseille ou Paris. Mais c’était plus difficile contre des équipes plus petites. Aujourd’hui, c’est ce qu’on doit changer. » Il poursuit :

Au Bayern Munich, c’est cette mentalité qui m’a le plus marqué à mon arrivée : qu’on joue contre Dortmund ou le 18e, la motivation était la même, la préparation était la même, et au final, le résultat était souvent le même. Il faut s’améliorer dans cette préparation des matchs censés être plus faciles. »

« Plus un problème psychologique et mental que physique »

Avec une inconnue : malgré son hécatombe de blessures lors de sa dernière saison passée au Bayern, l’homme aux 28 sélections avec l’équipe de France sera-t-il le plus souvent sur le terrain, aux côtés de son pote Alexandre Lacazette, pour impulser ce virage dans son club formateur ?

« La visite médicale est passée, c’est un bon point, sourit l’intéressé. C’est vrai que j’ai eu pas mal de soucis. Mais je pense vraiment que c’était plus un problème psychologique et mental que physique, pour des raisons que je ne vais pas expliquer aujourd’hui. Beaucoup de choses ont joué dans ma tête pour entraîner autant de blessures. Mais j’ai fait une grosse préparation physique et il n’y aura pas de problème sur mon état de forme. » Et JMA l’a dit, Corentin Tolisso est « un homme de parole ».