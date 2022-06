L’opération « ADN OL » se poursuit à Lyon. Après le retour majeur d’Alexandre Lacazette à la pointe de l’attaque, Jean-Michel Aulas a fait revenir dans le staff de l’équipe première un autre attaquant formé à la Plaine des Jeux de Gerland. A 45 ans, Ludovic Giuly vient en effet d’être intronisé ce mercredi comme entraîneur adjoint en charge des attaquants.

Egalement passé par l’AS Monaco, le FC Barcelone, l’AS Roma et le PSG, le natif de Lyon a disputé 131 matchs professionnels (32 buts) entre 1994 et 1998 sous le maillot de l’Olympique Lyonnais. Egalement vainqueur de la Coupe Gambardella (1994), l’ancien international tricolore s’est engagé pour deux saisons et il sera présent dès la reprise du groupe de Peter Bosz le 2 juillet.

Bruno Cheyrou comme « lien entre Peter Bosz et les joueurs »

« Je vais tâcher de garder mon identité, en travaillant dur, en respectant les valeurs du club, mais toujours dans la bonne humeur, indique l’intéressé. J’avais hâte de retrouver les terrains mais je suis là aussi pour apprendre. » Il remplace numériquement le Néerlandais Hendrie Krüzen, qui quitte dans le même temps le staff de l’OL.

Au lendemain de la présentation devant la presse du futur boss américain John Textor, le club lyonnais indique également dans ce même communiqué de presse que Bruno Cheyrou, conseiller technique et directeur de la cellule recrutement, « sera beaucoup plus proche du groupe professionnel », en faisant notamment « le lien entre l’entraîneur Peter Bosz et les joueurs » durant cette nouvelle saison.