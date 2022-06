Cette fois, les supporteurs lyonnais sont fixés. Dans l’attente d’un changement majeur à la tête de leur club depuis plusieurs semaines, ils viennent d’apprendre ce lundi soir, par le biais d’un communiqué de presse, que la holding de Jean-Michel Aulas Holnest, ainsi que Pathé et IDG Capital, « sont entrés en négociations exclusives avec Eagle Football Holdings, en vue de l’acquisition par cette dernière d’une participation majoritaire dans OL Groupe, suivie d’une offre publique d’achat obligatoire simplifiée ».

Autant dire que l’entrepreneur américain John Textor, à la tête d’Eagle Football Holdings et connu pour être propriétaire de trois autres clubs de football professionnels, Botafogo (Brésil), Crystal Palace (Angleterre) et Molenbeek (Belgique), a coiffé son compatriote Foster Gillett, annoncé favori par L'Equipe le 8 juin. A cette occasion, OL Groupe annonce que « la valeur de l’entreprise est estimée à 798 millions d’euros au 1er juillet 2022, et à 884 millions d’euros après l’augmentation de capital ».

Aulas PDG de l’OL pendant encore « au moins trois ans »

L’homme d’affaires de 56 ans a donc été choisi ce lundi par le conseil d’administration pour prendre la suite de Pathé et IDG Capital au sein d’OL Groupe, dont ils détenaient respectivement 19,36 % et 19,85 % du capital. John Textor, qui va permettre une augmentation du capital de 86 millions d’euros, tient à maintenir Jean-Michel Aulas à la présidence du club avec « un mandat de PDG d’OL Groupe renouvelé pour au moins trois ans », comme le précise le communiqué. « Ce nouvel actionnaire sera un accélérateur pour nos projets actuels et à venir. Je suis fier et heureux de continuer, avec l’appui de John Textor, à écrire le futur de l’Olympique Lyonnais », se réjouit Jean-Michel Aulas dans ce même communiqué. Le futur nouvel actionnaire majoritaire y va lui aussi de son message, en partie à destination des supporteurs.

« L’Olympique Lyonnais sera la pierre angulaire de notre projet, indique-t-il. Je souhaite donner à tous les fans de l’Olympique Lyonnais les moyens complémentaires pour que l’institution retrouve le plus haut niveau, en France et en Europe, tout en respectant les valeurs de l’ADN OL comme la jeunesse, le travail, l’abnégation et cet esprit qui permet à tous les talents du monde entier d’avoir accès au haut niveau grâce à nos implications dans les académies. Vu des Etats-Unis, l’OL est la plateforme rêvée pour faire du football une histoire à succès. » Comme le dernier trophée remporté (la Coupe de France) remonte à 2012, les supporteurs lyonnais vont peut-être se prendre à rêver cette nuit à des lendemains meilleurs.