Le gros chamboulement qui était dans l’air à la tête d’OL Groupe pourrait vite devenir concret. Selon L'Equipe, l’investisseur américain Foster Gillett serait en effet sur le point de devenir l’actionnaire majoritaire de l'Olympique Lyonnais. Cet homme d’affaires de 45 ans serait en négociations directes avec Jean-Michel Aulas, qui devrait malgré tout rester le président de l’OL.

Trois mois après l’annonce commune de Pathé et d’IDG Capital de vendre leurs parts (19,36 % et 19,85 %), les projets de quatre Américains auraient été retenus, et celui du fils de George Gillett, ex-copropriétaire des Reds de Liverpool (de 2007 à 2010) semble se détacher. Et pour cause, l’offre serait proche des 600 millions d’euros pour les parts de Pathé et d’IDG, ainsi qu’une partie de celles de Jean-Michel Aulas (qui détient 29,75 % via la holding Holnest).

De plus, Foster Gillett serait prêt à injecter près de 100 millions d’euros afin d’augmenter immédiatement le capital, ce qui ferait de lui le seul maître à bord. Ancien directeur à Liverpool, il pourrait donc vite devenir l’homme clé du nouveau projet lyonnais, qui attaquerait le mercato estival avec moyens et ambitions.