Il y a déjà eu Christiane Endler et Perle Morroni la saison passée, et avant elles Jessica Houara, Kheira Hamraoui, Aurélie Kaci, Kenza Dali et Caroline Seger. L’Olympique Lyonnais recrute régulièrement depuis 2015 des joueuses chez son principal rival français, mais aussi européen, à savoir le PSG. Il vient cette fois d’officialiser ce mercredi la signature jusqu’en 2025 de l’internationale allemande Sara Däbritz.

La milieue de 27 ans, championne olympique en 2016, quitte donc le club parisien après trois saisons marquées par le premier titre de champion en 2021 et par une Coupe de France remportée cette année. Valeur sûre de D1 (15 buts en 45 matchs depuis 2019), et nommée dans l’équipe type cette saison aux trophées UNFP, Sara Däbritz sera un sacré atout en moins dans le cœur du jeu pour le PSG.

Un changement de maillot et une mise à jour des réseaux… 📱😉#DÄBRITZ2025 🔴🔵 pic.twitter.com/F77gCybEgy — Championnes de France & d'Europe 2022 (@OLfeminin) June 8, 2022

Jouant volontiers de cette rivalité, le récent champion d’Europe s’est fendu d’une amusante présentation sur les réseaux sociaux ce mercredi. On y voit le profil Instagram de Sara Däbritz être complètement mis à jour, avec des photos sous le maillot lyonnais qui prennent la place de celles postées durant son cycle parisien. Sara Däbritz n’a pas (encore) poussé le chambrage jusqu’à en faire de même sur son véritable profil.