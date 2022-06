Durant l’été 2017, Corentin Tolisso avait officialisé son départ pour le Bayern Munich trois semaines avant qu’Alexandre Lacazette ne devienne un Gunner. Cinq ans plus tard, l’ordre des décisions est inversé pour le retour au bercail commun de la plus grande bromance du XXIe siècle à l'Olympique Lyonnais. Après Alexandre Lacazette le 9 juin, la signature de Corentin Tolisso avec son club formateur devrait donc à son tour être effective dans les prochaines heures selon RMC Sport et L’Equipe.

Lui aussi libre de tout contrat depuis la fin de son bail de cinq saisons au Bayern Munich, le polyvalent milieu de 27 ans passerait sa visite médicale ce jeudi à Lyon, avant de s’engager jusqu’en 2027. Corentin Tolisso n’a jamais réellement enchaîné les matchs en Bavière depuis sa rupture des ligaments croisés du genou droit en septembre 2018, puisqu’il n’a disputé que 14 rencontres de Bundesliga par saison en moyenne depuis 2019.

Hormis ce gros point d’interrogation physique, le champion du monde 2018, qui compte 28 sélections avec les Bleus de Didier Deschamps, reste évidemment un nouveau gros coup pour l’OL, surtout au vu de cette saison sans participation à la moindre Coupe d’Europe.