Depuis quelques semaines, 20 Minutes a fait son apparition Twitch avec un « talk » consacré aux sports. Des invités (parfois), des débats (tout le temps), des quiz qui mettent en lumière le manque criant de culture sport dans le service… Tous les ingrédients nécessaires pour passer un bon moment dans l’émission intitulée « Les croisés, tu connais ».

Ce jeudi, notre équipe se penchera sur les bonnes résolutions de Nasser Al-Khelaïfi, qui a sifflé « la fin du bling-bling et des paillettes ». Pour de vrai ? Nos Avengers en débattront. Comme on a le sens de l’accueil, l’ambitieux John Textor, tout juste arrivé au capital de l'OL, aura aussi l’honneur de l’émission. Et comme vos journalistes préférés sont à l’aise sur tous les terrains, ils prendront aussi la vague de Léon Marchand, triple médaillé aux Championnats du monde de natation. Pas mal, hein ?

Rendez-vous à 17h00 ici-même pour nous suivre.