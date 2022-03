Gros coup dur pour le Stade Rennais qui vient de perdre son gardien Alfred Gomis pour plusieurs semaines. Selon nos confrères de France Bleu Armorique, le portier sénégalais s’est fracturé un doigt dimanche lors de la victoire des Rouge et Noir à Lyon. Il devrait être absent entre huit et dix semaines et devrait donc manquer toute la fin de saison. Sa doublure Romain Salin est également blessée au mollet depuis plusieurs semaines.

C’est donc le jeune gardien turc Dogan Alemdar qui devrait être dans les cages rennaises jeudi soir pour la réception de Leicester en 8e de finale retour de la Ligue Europa Conference. En l’absence d’Alfred Gomis, qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal, Dogan Alemdar avait déjà assuré l’intérim en début d’année. Titularisé cinq fois en Ligue 1 et une fois en Coupe de France, il a encaissé cinq buts.